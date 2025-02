Roma, Paredes vicino al rinnovo: il Boca può aspettare

, ma con l'arrivo del nuovo allenatore è cambiato tutto. Paredes ha ripreso a giocare e nel frattempo è ripartita la trattativa per il. Il calciatore è pronto a firmare un accordo annuale per la prossima stagione fino a giugno 2026 con un'opzione per un altro anno in più fino al 2027.

Classe 1994, Paredes è tornato a vestire la maglia giallorossa nell'estate del 2023 per 2,5 milioni di euro dal Paris Saint-Germain dopo una stagione passata in prestito alla Juventus. La Roma lo aveva portato in Italia nel mercato di gennaio del 2014, parcheggiandolo in prestito al Chievo. Dopo un altro prestito all'Empoli nel 2015/2016, nell'estate del 2017 Paredes viene ceduto a titolo definitivo dalla Roma per 23 milioni di euro allo Zenit di San Pietroburgo, che un anno e mezzo dopo lo rivende al PSG per 40 milioni di euro.