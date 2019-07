Quale futuro per Gerson? Il centrocampista della Roma, rientrato dal prestito alla Fiorentina, è vicino al Flamengo, come svela il padre a Radio Brasil: "La situazione è questa. Mio figlio non interessa soltanto al Flamengo, ma anche ad altri club. Vogliamo solo il bene del ragazzo e non stiamo ragionando a livello economico. Abbiamo avuto un incontro e una bella chiacchierata con il Flamengo, una squadra dove ogni giocatore vorrebbe giocare. La nostra intenzione è ritrovare la convocazione con la Seleção e il Flamengo sarebbe una grande vetrina. Ad oggi c’è l’80% di probabilità che Gerson giochi nel Flamengo, anche se alcuni credono che per lui non sia un bene tornare in Brasile. Io non la penso così, credo che giocando nel campionato brasiliano ci sarebbero più possibilità per lui di entrare in Nazionale".