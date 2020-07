Due squadre malate quelle che, alle 21.45, scenderanno in campo all'Olimpico. Da una parte la Roma di Fonseca, sesta in classifica e reduce da 3 ko consecutivi, dall'altra il Parma di D'Aversa, che sembra aver abbandonato i sogni europei dopo aver collezionato 3 sconfitte una dopo l'altra. Una vittoria rilancerebbe le ambizioni di entrambe.



DZEKO NELLA STORIA? - L'ultima vittoria in trasferta del Parma contro la Roma in Serie A risale al 1997. Da allora, 14 vittorie giallorosse e 4 pareggi. Parma, però, che è una bestia nera per Edin Dzeko, visto che è l'unica squadra contro la quale l'attaccante bosniaco non ha ancora segnato in Serie A. Se dovesse segnare sarebbe l'unico giocatore, nell'era dei tre punti, a segnare contro ogni avversario affrontato in Serie A.



IL GRANDE EX - Gervinho, attaccante del Parma, che ha vestito la maglia giallorossa tra il 2013 e il 2016, ha realizzato 17 gol in 71 presenze con il club capitolino.



