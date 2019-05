L'addio di "Capitan Futuro", da due stagioni capitano e basta: lo stadio Olimpico esplode al suo ingresso in campo.. Danielesaluta lae l'Olimpico nell'ultima partita stagionale, che vede i giallorossi, ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League, opposti al. I capitolini, al momento sesti con 63 punti, inseguono Milan (65) e la coppia formata da Inter e Atalanta (66). Serve un mezzo miracolo, che però è collegato a una vittoria contro i ducali, ampiamente salvi e rimaneggiati (out Inglese, Bastoni e Rigoni)., un altro evento per la piazza epocale: mancherebbero solo i festeggiamenti. Arriveranno?La Roma ha ottenuto due clean sheet consecutivi contro il Parma in Serie A: i giallorossi non ne ottengono tre di fila contro i ducali nel massimo campionato dal dicembre 2009 (sei nell’occasione).I giallorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime otto partite di campionato (4V, 4N): non fanno meglio in una singola stagione di Serie A da dicembre 2017 (nove in quel caso). La Roma non vince quattro gare casalinghe di fila senza subire gol in Serie A da novembre 2014 (sei in quel caso), attualmente a quota tre. Il Parma ha vinto l’ultimo match di campionato (contro la Fiorentina): gli emiliani non infilano due successi di fila in Serie A dallo scorso novembre. Nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte della Roma da inizio aprile 2019 nei cinque maggiori campionati europei: cinque, alla pari di Manchester Citye Barcellona.Stefanè il giocatore che ha segnato più gol (cinque reti, incluse tre delle sue ultime quattro) nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A: subito dietro troviamodel Parma (quattro gol).