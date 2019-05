Come reso noto dal sito della Lega Serie A, è cambiata l'assegnazione del primo gol di Roma-Parma: non più di Lorenzo Pellegrini, ma autorete di Gagliolo.

Importante dirlo anche ai fini delle scommesse. Potrà quindi andare alla cassa chi ha indicato autogol e autogol come primo marcatore. Tutto il contrario per chi invece aveva indicato il giocatore giallorosso come primo marcatore oppure come marcatore nei novanta minuti.