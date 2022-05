Dopo il gran successo di questa stagione la Roma viene ancora incontro ai suoi tifosi con unache mira a numeri alti. Pochi minuti fa il club ha emesso il comunicato ufficiale su date, costi e soluzioni. Ecco nel dettaglio la proposta: “Record di spettatori all'Olimpico, una presenza costante e numerosa in ogni partita, notti magiche europee vissute sbandierando quei due colori. Grazie per tutto questo. Grazie per aver condiviso con noi tante emozioni. Grazie per esserci stati sempre. Questo cammino non si ferma qui, però. Anzi, ripartiamo subito. Potrete rinnovare o acquistare un nuovo abbonamentoDurante tutto l'anno sono stati evidenti quali enormi vantaggi comporti l'abbonamento sia in termini economici - considerate che il costo minimo per partita è 14€ - ma anche di vantaggi per l'acquisto di biglietti extra destinati ad amici e parenti, di promo dedicate e di "priority" per l'acquisto dei biglietti delle competizioni europee e di Coppa Italia, sappiate che potrete abbonarvi fin da subito contemporaneamente alla fase di rinnovo che comincia appunto il 18 maggio. La vendita libera scatterà invece alle ore 10 di lunedì 20 giugno.- Oltre al consueto(a partire da 269 euro per le curve) che prevede un Welcome pack e la possibilità di cedere ad un'altra persona la tessera per un totale di 3 partite (big match esclusi) nasce il nuovoper tutte le partite a suo piacimento potendo rientrare quindi di parte della somma. La tessera è inoltre cedibile gratuitamente per un massimo di 3 gare (big match esclusi) e si avrà una prevendita dedicata su competizioni europee e match di Coppa Italia oltre che sull’acquisto di biglietti aggiuntivi per i big match. Attraverso la piattaforma di pagamentosarà possibile rateizzare l’acquisto dell’abbonamento in tre tranche. Non è un finanziamento, la rateizzazione non comporta costi maggiori.