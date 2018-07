Di certo non può bastare Mirante a non farlo rimpiangere tanto che Monchi è già da tempo a caccia del suo sostituto. Ecco i nomi più caldi sul taccuino del ds spagnolo.- Il vice di ter Stegen al Barcellona ha recuperato terreno nelle ultime ore. L’olandese è in Spagna dal 2016 ma è stufo di fare panchina. Monchi ha chiesto informazioni e ha ricevuto una richiesta di 30 milioni di euro. L’esatta metà della clausola rescissoria stabilita dai blaugrana al momento del suo acquisto dall’Ajax. Non altissimo (1,85 cm) tra le doti di Cillessen c’è la freddezza tra i pali e la bravura coi piedi.- Fresco campione del mondo (ma il titolare era Lloris), il francese scalpita per andare via da Parigi dove è chiuso da Buffon. Il gigantesco portiere di origine filippina - cresciuto nelle giovanili del PSG e poi dirottato in prestito tra Lens, Bastia e Villarreal - fa parte della scuderia di Mino Raiola e per questo può essere preso con un piccolo “sconto”. Venticinque milioni servono a Monchi per portarlo a Roma. Il suo nome è stato in pole per diverse settimane e resta tra i più probabili sostituti di Alisson, tuttavia non convince la sua discontinuità di rendimento.- Altro gigante (198 cm), Olsen è l’attuale portiere del Copenhagen e della nazionale svedese. Le sue ottime prestazioni al Mondiale hanno permesso alla Svezia di superare da prima un girone difficile con Germania, Messico e Corea del Sud. Monchi però lo segue da prima della rassegna russa. Il ventottenne, che ha sempre giocato in Svezia e in Danimarca (tranne una parentesi greca), è valutato circa 16-18 milioni. La mancanza d’esperienza internazionale ad alti livelli, però, pesa sulla scelta.- Di lui ci si ricorda soprattutto per un clamoroso autogol in un delicato PSV-Feyenoord. E’ il nome nuovo uscito nelle ultime ore, e come pregio ha il prezzo: 10-12 milioni. Un lato positivo per Monchi che potrebbe avere maggiore liquidità da spendere in zona offensiva. L’olandese, 27 anni, era stato anche nel mirino del Napoli ma rispetto ai sopracitati è quello con maggiori lacune tecniche.- Il suo nome è stato affiancato dalla stampa inglese alla Roma dopo le imprese con la Danimarca al Mondiale. Il figlio di Peter, però, è stato dichiarato più volte incedibile dal Leicester dove gioca ormai dal 2011. Più una suggestione che una pista vera e propria.