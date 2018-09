Secondo La Gazzetta dello Sport, sull'agenda del ds della Roma Monchi ci sono anche i rinnovi di contratto da definire di diversi calciatori. Al primo posto per importanza c'è l'attaccante classe '97 Cengiz Under, in scadenza a giugno 2022 ma con un ingaggio inferiore al milione di euro; poi toccherà a De Rossi (in scadenza a giugno), Dzeko (2020), che potrebbe allungare di un anno e spalmare l'ingaggio, e Stephan El Shaarawy, a sua volta legato ai giallorossi per altre due stagioni.