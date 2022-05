Ieri pomeriggio si è aperta ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 della Roma. Alle ore 18 era scattata la fase uno, in cui i tifosi potevano rinnovare il loro posto di quest'anno oppure acquistare una nuova tessera,. Infatti, "contemporaneamente alla prelazione riservata agli abbonati 21/22, sui posti liberi sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento", aveva sottolineato il club giallorosso. In meno di 16 ore dall'inizio della prima fase oltre 12mila tifosi hanno confermato la loro presenza all'Olimpico per il prossimo anno.