La Roma è partita oggi alle 15 con un volo diretto da Fiumicino per la città di Tel Aviv in Israele per sfidare sabato sera in amichevole il Tottenham di Antonio Conte. Tra i convocati è assente lo spagnolo Carles Perez, ormai in procinto di partire per approdare in Liga col Getafe in pole. E Veretout in ottica Marsiglia Prima di entrare in aeroporto, Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala si sono fermati con i tifosi giallorossi presenti per firmare autografi.