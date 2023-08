La Roma affronta in amichevole la formazione albanese del Partizani. Mourinho, ancora senza un centravanti per sostituire l'infortunato Abraham e in emergenza dopo lo stop di Dybala, schiera la coppia Belotti-El Shaarawy in attacco. A centrocampo spazio al giovane Pagano, sulla destra ecco Kristensen. Ma vediamo nel dettaglio le formazioni ufficiali:



PARTIZANI (4-3-1-2): Qirko; Hadroj, Sita, Kocijan, Atanaskoski; Murataj, Mehmeti, Rrapaj; Taipi; Mba, Cara. All. Zoran Zekic



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Pagano, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy.

A disp.: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Zalewski, Pellegrini, Cristante, Alessio, Solbakken.