Un incontro positivo ma non risolutivo. La Roma procede a piccoli passi verso la definizione dell'affare che potrebbe portare agli ordini di Fonseca il difensore classe '89 del Tottenham Toby Alderweireld, dopo l'incontro di ieri con gli agenti del belga e quello di oggi col club londinese. Il calciatore è già in parola con i giallorossi sulla base di un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione, ma ancora c'è distanza tra l'offerta messa sul piatto da Petrachi e Baldini, vicina ai 20 milioni, e la richiesta del Tottenham, che corrisponde alla clausola rescissoria di 28. Dalla Capitale c'è comunque ottimismo di chiudere l'affare e regalare al nuovo allenatore uno dei due rinforzi promessi sul mercato.



MANCINI C'E' - Perché nel contempo la Roma è pronta a imprimere l'accelerazione decisiva per Gianluca Mancini dell'Atalanta. I due club avevano raggiunto un accordo di massima nei giorni scorsi, prima che il ds Petrachi si prendesse ancora qualche giorno prima di definire, proprio per seguire il dossier Alderweireld. L'acquisto del difensore nerazzurro classe '94 si chiuderà sulla base di 20 milioni di euro più 3-4 di bonus.