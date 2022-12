Continua la corte della Roma a Memphis Depay. Mourinho vuole a tutti i costi un attaccante e l’olandese, attualmente ai Mondiali, è il prescelto: al momento però, non c’è intesa col Barcellona, club proprietario del cartellino: i catalani chiedono due milioni per liberarlo subito (ha il contratto in scadenza a giugno), i giallorossi invece lo vorrebbero in prestito secco. Sul fronte dell’ingaggio, scrive Sport, si sarebbe ridotta la distanza tra le richieste dell’ex Lione e i capitoloni.