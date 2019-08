Ancora tanti i dubbi sul futuro di Javier Pastore. Arrivato a Roma come colpo della scorsa estate, l’argentino ha avuto molte difficoltà nella prima stagione in giallorosso. Paulo Fonseca sta provando a rilanciare l’ex del Psg e del Palermo, ma già nei primi allenamenti è scattato l’allarme per le condizioni fisiche del trequartista. Nella capitale, sponda giallorossa, in tanti si chiedono se “El Flaco” resterà o meno. C’è fiducia sulla lavagna Betaland che banca il cambio di maglia dell’argentino a quota 3,00, mentre la conferma vale 1,30