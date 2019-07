Dopo la vittoria nella prima amichevole di stagione contro il Tor Sapienza per 12-0, a Trigoria era tempo di cena. Non una cena normale però: il Flaco Pastore ha vestito i panni di cuoco davanti alla griglia, per un pasto a base di bistecche e salsicce. Lo si nota dalle sue Instagram Stories. Questo il suo messaggio: "Asadito (piatto tipico argentino, cileno e uruguayano fatto con carne cotta alla brace, ndr) con la banda".