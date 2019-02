Javier Pastore è ormai un oggetto estraneo nella Roma di Di Francesco. L'investimento da 26 milioni fatto in estate da Monchi per l'argentino si sta rivelando un fallimento e ora la Roma deve correre ai ripari. Difficile trovare in Europa qualcuno disposto a spendere quella cifra oltre al lauto stipendio da 4,5 milioni a stagione. Così il club attende offerte da Dubai e Cina. E nelle ultime settimane sembrano essere arrivati i primi sondaggi proprio dai club arabi. Altre due ipotesi sono quelle di un prestito alla Sampdoria del suo scopritore Sabatini e quella del ritorno all'Huracan in Argentina, il club dove Pastore si è messo in evidenza attiranto le attenzioni del Palermo.