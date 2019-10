Il buon momento di Javier el Flaco Pastore dopo mesi difficili è coinciso con la fiducia accordatagli da Paulo Fonseca. L'allenatore della Roma gli sta concedendo molto spazio (anche a causa dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa giallorossa) e lui, tramite un'intervista a​ Radio Sucesos gli fa pervenire la sua gratitudine: "Finalmente sto trovando continuità nel gioco grazie allo staff e a mister Fonseca. Non sono stati anni semplici ma ora ho la fortuna di aver trovato delle persone che mi stanno aiutando a risolvere i miei problemi muscolari".



CHIUDERE IN ARGENTINA - Alla domanda in merito a dove vorrà chiudere la carriera, il Flaco ha le idee chiare: "Vorrei finire al Talleres, ma ci sono tante cose da valutare. Non voglio andare in Argentina solo perché mi sono fatto un nome in Europa, voglio essere titolare. Ne discuto spesso con mia moglie: dobbiamo pensare anche all'ambientamento dei bambini".



DE ROSSI? UN RAGAZZINO - Sul suo ex compagno, nonché capitano, Daniele De Rossi ha risposto così: "Sembra un ragazzino di 18 anni che non ha voglia di smettere di giocare. In Argentina non è facile ambientarsi e il calcio argentino è più complicato di quanto non si creda. E' arrivato al Boca in un momento difficile, forse per questo ha avuto più problemi nell'ambientamento".