Javier Pastore lascerà la Roma. Lo ha ammesso lo stesso giocatore argentino, in una recente intervista in cui ha parlato anche di un possibile ritorno in Argentina al Talleres. In realtà, al momento per Pastore è più probabile un futuro in MLS, con l'Inter Miami e il Los Angeles Galaxy interessati all'ex Palermo.



Prima però Pastore dovrà risolvere il suo contratto con la Roma, valido per altre due stagioni. Pastore ha un ingaggio da 4.5 milioni di euro netti l'anno e il suo addio sarà ufficiale una volta trovato l'accordo sulla buonuscita da dare a El Flaco, come riporta il sito Goal.com.