Chiamatela maledizione Champions se l'espressione "caso Pastore" appare eccessivamente inflazionata.e nemmeno contro il Cska Mosca sarà a disposizione: la Roma perde ancora una volta, dopo averlo recuperato dall'ennesimo guaio al solito polpaccio destro per la partita contro la Spal. Ma attorno ai motivi reali dell'esclusione del Flaco dal prossimo impegno europeo il mistero si infittisce sempre di più.- Ko nel derby del 29 settembre, l'argentino aveva saltato la trasferta di Empoli prima della sosta, collezionandotra i calciatori indisponibili per la partita di stasera contro il Cska. Spia di un'arrabbiatura non ancora passata e di un'insoddisfazione sempre più palese per un calciatore "scomodo", dalla complicatissima collocazione tattica e avulso dal suo sistema tattico, o lo sconforto per una tenuta fisica sempre più problematica considerando che si tratta già del terzo infortunio stagionale per Pastore?- Un investimento da 25 milioni di euro quello fatto dalla Roma in estate, che per ora non sta pagando e che nella Capitale è diventato presto oggetto di sfottò e ironie varie.di una squadra che ha alternato da inizio anni (pochi) picchi di buon gioco a pause mentali ed errori in serie che hanno reso più incerta la sua permanenza da qui al termine della stagione. Chiamatela pure maledizione Champions se preferite, ma Pastore è sempre più un caso.