Il trequartista della Roma Javier Pastore, intervistato da Roma TV, ha parlato prima della sfida contro il Milan: "Ci dispiace per gli ultimi risultati in cui non siamo riusciti a fare i tre punti, ma penso che siamo molto forti e stiamo lavorando per tornare alla vittoria. Oggi abbiamo una buona possibilità per farlo. Europa League? Sì, ormai è passata, non dobbiamo pensare al passato, ma al presente: vogliamo vincere e abbiamo una chance di dimostrare contro una grande squadra che siamo forti e possiamo vincere. Io mi sento bene, voglio lasciare il passato indietro: ho già giocato due partite. Ho recuperato e spero di continuare così. Troviamo un Milan che gioca bene, dobbiamo correre tanto ed essere tosti come nell’ultima partita".