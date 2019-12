Lo strano destino di Javier Pastore in maglia giallorossa. Quando aveva trovato continuità tra presenze e prestazioni di qualità è arrivato l'infortunio all'anca dal quale non riesce a guarire. Questo, come scrive Il Tempo, lo costringerà probabilmente a saltare le ultime gare del 2019 (SPAL e Wolfsberg sicure). Un arrivederci al nuovo anno che potrebbe essere un addio, infatti non è esclusa la cessione nella prossima finestra di mercato. Il suo nome è tornato in auge non solo in Cina. Servono però almeno 15 milioni.