Tra le eredità più pesanti lasciate da Monchi c’è sicuramente il contratto di Pastore (4 milioni a stagione fino al 2023). Ad aiutare la Roma a liberarsi dal pesante fardello potrebbe secondo il free press Leggo, però, pensarci l’Hebei China Fortune che tre stagioni acquistò proprio dai giallorossi Gervinho e che ora ha messo gli occhi sul Flaco. In Europa, infatti, nessuno è disposto a eguagliare l’offerta della Roma per l’argentino. Lo stesso Pastore vuole lasciare la capitale dopo un anno decisamente difficile, ma l’opzione Cina non lo affascina più di tanto.