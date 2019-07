Pastore e Defrel non prenderanno parte all'amichevole in programma stasera a Perugia. E' quanto filtra da Trigoria dove spiegano come l'argentino sia alle prese con un affaticamento muscolare che tuttavia non preoccupa ma i medici hanno preferito risparmiarlo dall'impegno. Per Defrel, invece, è vicino il trasferimento al Cagliari.