Felicidad de toda mi familia por todos los años maravillosos pasados aquí ....Jamas nos olvidaremos de Paris, será nuestro hogar por siempre . GRACIAS https://t.co/6NDpcnqh4p — Javier Pastore (@Javi_Pastore) 13 agosto 2018

Javier, neo centrocampista della, ha salutato ilcon un messaggio sul proprio profilo Twitter: "La felicità di tutta la mia famiglia per tutti gli anni meravigliosi passati qui... Non dimenticheremo mai Parigi, sarà la nostra casa per sempre. Grazie mille".