Oltre ad ammettere di voler considerare le offerte dalla Francia Pastore ieri si è lasciato andare a una confessione. : “Ho sentito dentro di me che era arrivato il momento di andarmene dal Psg due anni fa. Forse se fossi stato in condizioni fisiche migliori o avessi giocato un po’ di più, sarei rimasto. Il club voleva prolungare il contratto e voleva che finissi la carriera a Parigi, ma io non mi sentivo più in grado di aiutare la squadra”. A Roma è stato fischiato la scorsa stagione e anche all’inizio dell’avventura di Fonseca, poi le buonissime prestazioni – in particolare a Udine e in casa con Napoli e Milan – avevano fatto tornare il sereno. Con i tifosi del PSG invece è sempre stato amore: “Fin dal primo giorno i parigini hanno stabilito un legame molto forte con me. Non so se sono stato in grado di restituire questo affetto. Ma dopo il mio gol contro il Chelsea in Champions League è stato tutto magnifico: ho sentito che il loro amore era ancora più grande, mille volte di più. Leonardo? Fa molto bene il suo lavoro, fa di tutto per rendere il PSG la squadra più competitiva possibile e portarla lontano in Champions. E se dovesse richiamarmi… non lo saprete mai”.