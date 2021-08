Tra gli esuberi in casa Roma c'è soprattutto Javier Pastore. Il General Manager giallorosso Tiago Pinto si trova a Milano per le ultime operazioni di mercato e ha avuto un incontro con l'agente dell'argentino per trovare un accordo sulla buonuscita. Si registrano passi avanti importanti verso la rescissione contrattuale del Flaco arrivato a Roma nel 2018 (appena 37 presenze) con la fumata bianca che potrebbe arrivare stasera.



RICHIESTA - Il suo contratto scade nel 2023 e il suo stipendio urla 4,5 milioni a stagione. I conti sono facili: altri 9 netti per il portafoglio dei Friedkin. Per un giocatore ormai ai margini del progetto tecnico. Pastore chiede circa 4 milioni per rescindere, quindi di fatto un anno di stipendio e porterebbe quindi la Roma a risparmiare circa 9 milioni lordi. Il club giallorosso, però, non vorrebbe arrivare a tanto e sta cercando di limare la cifra. Una soluzione sarà trovata in queste ore ma tutto porta al divorzio senza rimpianti.