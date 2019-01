Javier Pastore è felice in amore. Il fantasista argentino della Roma non sta vivendo un bel momento in campo, ma si consola con la sua bella Chiara Picone. Sua compagna di vita da 9 anni: i due si sono conosciuti ai tempi del Palermo e da allora non si sono più lasciati. Anzi, si sono sposati e hanno messo su famiglia con due bellissimi figli: Martina e Santiago.



CLICCA SULLA GALLERY PER RIVIVERE LA LORO STORIA