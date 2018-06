La Gazzetta dello Sport riporta dell'interesse di Monchi per il fantasista del PSG Javier Pastore. Il club parigino, infatti, per rientrare nei paletti imposti dal fair play finanziario, ha necessità di vendere qualche pezzo della propria rosa ed è per questo che quella dell'ex Palermo potrebbe essere una strada percorribile. L'unico problema, però, riguarda l'ingaggio dell'argentino da quasi 6 milioni di euro a stagione, cifra al di sopra dei parametri del club giallorosso.