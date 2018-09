Pastore, martedì contro il Viktoria Plzen, non ci sarà e oggi, o al massimo domani, sarà sottoposto ad esami per capire l’entità dell’infortunio al polpaccio sinistro. Non è quello che di solito gli dà problemi, ma l’argentino in ogni caso dovrebbe tornare dopo la sosta: “Sono triste per non aver finito il derby come volevo, ma felice per la squadra”, ha detto.