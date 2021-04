Javier Pastore è tornato a giocare in una partita ufficiale a dieci mesi di distanza dall’ultima volta. Fonseca gli ha concesso sei minuti contro il Bologna. Non ne avrà ancora molti a disposizione nella capitale. Il club vorrebbe rescindere il contratto da 4.5 milioni netti a stagione fino al 2023 e “El Flaco” non avrebbe problemi ad accettare, purché ad aspettarlo ci sia un’altra squadra. Le opzioni sul piatto sono il Talleres, la sua squadra del cuore, oppure un’avventura negli Stati Uniti.