Per Pastore prima il riscatto con la Roma, poi la botta all’anca che lo sta tenendo fuori da un mese e che ha spento di nuovo i riflettori, riaccendendo le voci di mercato: “Un ritorno in Francia? Mai dire mai nel calcio, non chiudo la porta a nessuna squadra – ha detto ai microfoni di Telefoot -. Al Marsiglia non potrei mai giocare (è grande rivale del Paris Saint-Germain, ndc). Ma ci sono altri club come il Lione, che è una società simbolo in Francia, e anche altre squadre”. Petrachi e lo staff di Fonseca l’avevano motivato dopo il flop della scorsa stagione, ma la società e anche l’argentino sanno che in caso di offerta conveniente, le strade si separerebbero considerato l’ingaggio da top player che percepisce a Roma.