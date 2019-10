Il trequartista della Roma Javier Pastore ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo ottenuto con il Milan: "Sono felice di questi tre punti che ci servono tanto. La vittoria è importante, abbiamo creato tante occasione, fatto una buona gara. Il Milan ha attaccato spesso nella ripresa ma l’abbiamo sempre tenuta in pugno. Giocare dietro Dzeko è bello, è un giocatore che ci fa fare il salto di qualità, ci fa giocare meglio e dobbiamo approfittare del suo momento, non tutte le squadre hanno questo centravanti".



Zaniolo? "Per noi è un giocatore molto importante, ne parlano tutti perché quando sta bene fa gol e assist, è incredibile e dobbiamo continuare ad aiutarlo a crescere e diventare un campione".



Le parole di Fonseca su di me? "Le sue parole mi hanno aiutato tanto, è stato sempre al mio fianco come tutto lo staff, sapevano che venivo da un anno con poca continuità e mi hanno gestito alla grande, oggi mi sento molto bene. Fonseca ha molti meriti perché lui chiede sempre una squadra che vuole vincere, vuole una mentalità forte e unita, il gruppo è straordinario ma questa mentalità mancava un po' e si è vista una squadra diversa, lo staff ci sta dietro. Fonseca vuole un gioco con pressing alto e palla corta con combinazioni, noi eravamo abituati diversamente e penso che stiamo migliorando ma c'è bisogno di tempo".