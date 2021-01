La storia tra Pau Lopez e la Roma proprio non vuole sbocciare. Il portiere spagnolo è al centro di nuove polemiche dopo il tweet in difesa del general manager Gombar e per via di un rendimento ben al di sotto delle aspettative come dimostrano gli errori contro lo Spezia sia in coppa Italia che in campionato. Nel mirino della Roma c'è da tempo Silvestri del Verona, ma un'altra candidatura è quella di Juan Musso. Lo scorso anno è stato l’estremo difensore che ha collezionato il numero più alto di ‘clean sheet’ . Tante big in Italia e in Europa hanno già sondato il terreno. L’Inter e la Roma in Italia le più interessate, ma non mancano sondaggi da Spagna e Inghilterra.