Ci sarà ancora Antonio Mirante in porta contro l'Udinese. Pau Lopez, infatti, si è allenato a parte e non sarà a disposizione per la terza partita di fila. La microfrattura al polso dello scorso 12 maggio ancora non è definitivamente risolta, la speranza dello staff è di riconsegnarlo a Fonseca per la sfida di domenica a Napoli, ma il suo percorso si valuterà giorno per giorno.