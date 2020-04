Pau Lopez, portiere della Roma, parla alla Gazzetta dello Sport della possibile ripartenza: "Penso sia presto per tornare a giocare. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi giorni in Italia".



SULL'ERRORE NEL DERBY - "In realtà non ho commesso errori particolari, è stato uno come qualsiasi altro. So che per i tifosi non è così ma per me sbagliare contro la Lazio o contro la SPAL non fa differenza. Devo evitare gli errori in generale, ma niente di più".



SULLA CHAMPIONS - "Meglio non parlarne ora. Dico che mancano 12 partite e che dipenderà solo da noi arrivare o meno al nostro obiettivo".