Dopo una prima parte di stagione tutto sommato positiva, il portiere della Roma, Pau Lopez, ha attirato su di sè l'interesse di alcuni club di Premier League. I giallorossi su di lui ha puntato forte, pagandolo 23,5 milioni più la metà del cartellino di Sanabria. Per lasciarlo partite non accetterebbero offerte inferiori ai 40 milioni, che produrrebbero una plusvalenza di 15. Ma è altrettanto chiaro che in un momento di crisi mondiale, anche Pau Lopez possa finire sul mercato per risanare i conti del club. Lo riporta il Corriere dello Sport.