Puntare su Fuzato e nel frattempo affidarsi ad Antonio Mirante oppure tentare lo scambio tra Gollini e Florenzi. La Roma sta pensando a un nuovo cambio in porta e quindi a rinunciare a Pau Lopez (escluso a Brescia) che potrebbe garantire una buona entrata in ottica bilancio. Il portiere spagnolo è stato richiesto in Premier da West Ham e Newcastle. La Roma lo valuta 30 milioni.