Pau Lopez al Marsiglia è un affare molto vicino. Ma per farlo diventare un affare soprattutto per la Roma manca ancora un dettaglio. Il portiere spagnolo, infatti, dovrebbe passare al club francese in prestito da 0,5 milioni con diritto di riscatto a 15 milioni. Rischioso visto come è andata con Olsen. Così Tiago Pinto sta lavorando a far diventare il diritto in obbligo dopo un tot di presenze di Lopez con la maglia del Marsiglia. Nell'affare potrebbe entrare anche Under valutato 12 milioni dai giallorossi.