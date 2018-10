Brutte notizie per al Roma: durante l'allenamento di questa mattina, al termine della partitella, si è fatto male Luca Pellegrini. Secondo i primi aggiornamenti, il terzino sinistro si è infortunato alla caviglia sinistra e non al ginocchio già operato, è crollato a terra ed è stato portato fuori a braccia dal campo, molto dolorante. Gli esami sono previsti in serata, le prime notizie parlano di forte distorsione con sospetto interessamento dei legamenti.