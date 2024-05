Roma, pazza idea: soffiara Kamada alla Lazio

20 minuti fa



L'idea un po' pazza secondo il Corriere della Sera per il mercato della Roma che si preannuncia molto movimentato è Daishi Kamada, 27 anni, 31 presenze e 7 gol con il Giappone, 28 e 2 in questa stagione con la Lazio. Può liberarsi del contratto, anche se con Tudor ha trovato più spazio che con Sarri. Sarebbe una mossa "alla Pedro", ma al contrario.



La scommessa è Gaetano Castrovilli, 26 anni, 4 presenze e un gol con la Fiorentina, rientrando da un lunghissimo infortunio. La qualità c'è, ma fisicamente può garantire tante presenze? Per la rivoluzione, De Rossi vuole calciatori al top.