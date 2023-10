La convincente vittoria sul Frosinone non sembra aver spazzato via le nubi sul futuro di Josè Mourinho, almeno secondo Sport Mediaset. In scadenza di contratto nel giugno 2024, lo Special One potrebbe salutare la Capitale lasciando spazio ad Antonio Conte, alla ricerca di una nuova sistemazione dopo la brusca separazione con il Tottenham. A frenare la trattiva c'è tuttavia lo stipendio chiesto da Conte, che si aggirerebbe sui 7/8 milioni di euro.