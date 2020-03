Partita pazza alla Sardegna Arena tra Cagliari e Roma. Aprono i sardi con Joao Pedro, risponde una doppietta di Nikola Kalinic, Justin Kluivert, dopo aver preso una traversa, cala il tris; ma i sardi rientrano in partita con il primo gol italiano di Gaston Pereiro. Finita? No, perché la Roma, con Mkhitaryan, fa 4-2, con la squadra di Maran che risponde all’89esimo con Joao Pedro. Al triplice fischio finisce 4-3 per i giallorossi, sempre all’inseguimento dell’Atalanta.