Pedro è il primo nome sulla lista di Paulo Fonseca per rinforzare la Roma. Il tecnico lo ha chiesto a Petrachi, a Fienga e il messaggio è arrivato forte e chiaro anche a Pallotta e Baldini: per lui è la prima scelta. Fonseca ha capito in fretta che a Roma pochi hanno alzato trofei in carriera e questo nello spogliatoio si sente. Per prenderlo la Roma dovrà fare un investimento importante: 3 anni di contratto a 3 milioni a stagione. Pedro ha dato precedenza alla Roma e sta aspettando di capire se e quando la trattativa si concretizzerà.