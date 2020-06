Pedro Rodríguez Ledesma, meglio noto come Pedro o Pedrito, aA meno di clamorose sorprese che in casa giallorossa non mancano mai (vedi Malcom). L’attaccante spagnolo indosserà la maglia giallorossa a partire da settembre quando sia Roma che Chelsea avranno terminato questa interminabile stagione. L’accordo è preso e permette adi avere. L'attaccante classe '87 di Santa Cruz de Tenerife che prima di vestire la maglia dei Blues, è stato una delle bocche di fuoco dellasciando il club catalano con 99 reti all’attivo ha vinto: 1 Mondiale e 1 Europeo con la Spagna, 3 Champions League, 3 Supercoppe europee, 2 Mondiali per club, 5 campionati spagnoli, 1 Premier League, 1 Europa League, 3 coppe del Re, 1 Fa Cup e 4 Supercoppe nazionali. Tutto quello che poteva vincere. Un’iniezione di ambizione ed esperienza in una squadra che non vince un trofeo dal 2008.L’accordo è totale dopo aver risolto piccoli dettagli legati ai bonus. Pedro, che ha rifiutato in questi mesi un paio di offerte spagnole oltre alla corte qatariota dell’amico Xavi, firmeràIn attacco, infatti, a fare le valigie sarà almeno uno tra Cengiz Under e Justin Kluivert. Oltre a Diego Perotti per il quale però mancano offerte. Pedro, 33 anni il prossimo 28 luglio, ha trovato l’accordo col Chelsea per continuare la stagione fino al 31 luglio.approfittando per prepararsi al meglio e cominciare la stagione nella Roma.