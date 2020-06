La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per chiudere alcuni colpi in vista della prossima stagione. Nella giornata di ieri sembra che la società giallorossa abbia trovato definitivamente l'accordo per portare Pedro nella Capitale nella prossima stagione. L'annuncio ufficiale non verrà fatto nel breve periodo, ma secondo alcuni ben informati lo spagnolo starebbe già cercando casa a Roma. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.