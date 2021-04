La Roma perde Pedro almeno per 10 giorni. Lo spagnolo ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra (infortunio numero 53 muscolari e traumatici). Ennesima tegola per Fonseca che rischia di non avere disponibile l’ex Chelsea anche per la prima di semifinale di Europa League contro lo United giovedì 29 anche se lo spagnolo farà di tutto per esserci.