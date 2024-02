Roma, Pellegrini a 50 gol: rinato con De Rossi al posto di Mourinho

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Lorenzo Pellegrini rialza la Roma, che era passata in svantaggio punita da Santiago Gimenez nel playoff di ritorno in Europa League contro il Feyenoord allo Stadio Olimpico. Dopo l'1-1 dell'andata a Rotterdam firmato da e Igor Paixao e Romelu Lukaku, l'attaccante messicano segna il gol del vantaggio per gli olandesi. Raggiunti sul pareggio da un euro-gol del capitano giallorosso, che con un gran destro a giro dal limite dell'area alla presenza numero 264 sale così a 50 reti in carriera con la maglia della Roma.



DA MOU A DDR - Evidentemente il cambio di allenatore da José Mourinho a Daniele De Rossi ha fatto bene al centrocampista italiano classe 1996, autore di 4 gol e 3 assist nelle ultime 7 partite. Nello stesso periodo, tra i centrocampisti dei cinque principali campionati europei, hanno segnato una rete in più soltanto l'inglese Ruben Loftus-Cheek del Milan e il francese Benjamin Bourigeaud del Rennes. Dopo l'esonero il tecnico portoghese ha lasciato l'anello regalatogli dai calciatori dopo la vittoria della Conference League nello spogliatoio di Trigoria dentro all'armadietto di capitan Pellegrini con una sua foto e un messaggio scritto: "Me lo ridarete quando diventerete uomini".

Pellegrini è sotto contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all'anno.