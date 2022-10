Sette assist tra campionato ed Europa. L’ultimo ieri ad Helsinki per la testa di Abraham che è tornato a segnare anche grazie al suo capitano. Due come i gol, pochi rispetto allo scorso anno anche a causa della posizione in campo e dei continui cambiamenti di ruolo tra infortuni (degli altri) e ragioni tattiche. In totale nove gol grazie al piede di Lorenzo Pellegrini, quasi la metà dei 21 complessivi segnati fin qui dalla Roma.