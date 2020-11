Buone notizie in casa Roma. Attraverso un post su Instagram, infatti,ha annunciato: "Finalmente negativo e pronto per tornare carichissimo!!". Il centrocampista della Roma si sottoporrà ora alle visite di idoneità e potrà poi rientrare per la gara contro il Parma, in programma domenica alle 15.00 all'Olimpico.In serata, Pellegrini si è presentato a Villa Stuart per la visita d'idoneità. Alle domande dei cronisti, il centrocampista ha risposto: "Sto bene. Se ci sarò col Parma? Non lo so...".