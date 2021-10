Il capitano ci mette la faccia. Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini ha dichiarato dopo la sconfitta per 6-1 sul campo del Bodo/Glimt in Conference League: "C'è poco da dire, ne abbiamo già parlato tra di noi nello spogliatoio. Possiamo solo chiedere scusa ai nostri tifosi e ripartire da domani più forti di prima, perché ci aspettano partite importanti. Oggi abbiamo preso una bastonata e ce la siamo meritata, dobbiamo essere meno altalenanti nel corso della stagione. Non sono arrabbiato, più che altro dispiaciuto per com'è andata".